Анадолу Эфес Стамбул — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич не смог завершить матч с «Филадельфией». Названа причина

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 112:106 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Ривз, Тимме, Джеймс, Хатимура, Манон, Смарт, Дончич
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Граймс, Лоури, Джордж, Убре, Эдвардс, Уотфорд, Боучэмп, Эмбиид, Брум, Барлоу, Бэсси, Бона, Уокер, Эджкомб

Разыгрывающий и один из лидеров «Лейкерс» Лука Дончич был вынужден покинуть площадку до окончания матча из-за болей в левой ноге, о чём сообщили во время телетрансляции. По итогам игры словенский баскетболист набрал 10 очков, сделал четыре подбора и отдал две передачи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

