Лука Дончич не смог завершить матч с «Филадельфией». Названа причина

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 112:106 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Лейкерс» Лука Дончич был вынужден покинуть площадку до окончания матча из-за болей в левой ноге, о чём сообщили во время телетрансляции. По итогам игры словенский баскетболист набрал 10 очков, сделал четыре подбора и отдал две передачи.

