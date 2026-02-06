Скидки
Анадолу Эфес Стамбул — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 6 февраля 2026, счет 119:115 регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Леброна Джеймса и 10 очков Луки Дончича помогли «Лейкерс» одолеть «Филадельфию»
Комментарии

В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:115.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Ривз, Тимме, Джеймс, Хатимура, Манон, Смарт, Дончич
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Граймс, Лоури, Джордж, Убре, Эдвардс, Уотфорд, Боучэмп, Эмбиид, Брум, Барлоу, Бэсси, Бона, Уокер, Эджкомб

Самыми результативными игроками матча стали набравшие по 35 очков центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (также семь подборов, семь передач) и атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз (также шесть подборов, две передачи).

41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 17 очков, четыре подбора и 10 ассистов. Словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 10 очков, добавив к ним три подбора и две результативные передачи.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Новости. Баскетбол
Все новости

