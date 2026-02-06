Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
НБА — 2025/2026: результаты на 6 февраля, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 5 февраля
Комментарии

В ночь с 5 на 6 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли восемь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 февраля:

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 118:98;
«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» — 117:126;
«Атланта Хоукс» — «Юта Джаз» — 121:119;
«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 123:107;
«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 99:109;
«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:135;
«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 97:101;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 119:115.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
