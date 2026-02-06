НБА: результаты матчей 5 февраля

В ночь с 5 на 6 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли восемь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 февраля:

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 118:98;

«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» — 117:126;

«Атланта Хоукс» — «Юта Джаз» — 121:119;

«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 123:107;

«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 99:109;

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:135;

«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 97:101;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 119:115.

Главные новости дня: