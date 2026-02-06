В пятницу, 6 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание матчей на 6 февраля:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Жальгирис»;

22:00 мск — АСВЕЛ — «Олимпия»;

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Маккаби» Тель-Авив;

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Виртус»;

22:30 мск — «Баскония» — «Барселона».

Турнирную таблицу в настоящий момент возглавляет «Фенербахче», одержавший 18 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается «Валенсия» — 17 побед при 10 поражениях. Третье место занимает «Олимпиакос» (16 побед при девяти поражениях).

