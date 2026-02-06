«Это ключ к прогрессу». Егор Дёмин высказался после личного рекорда в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (98:118) ответил на вопрос по поводу своего прогресса.

— Такой прогресс приходит не сразу. Что вы делали для того, чтобы выйти на нынешний уровень и добиться стабильности в игре?

— В первую очередь хочу выразить огромную благодарность своему личному тренеру Заку Гонсалесу. Мы провели вместе много часов в зале в Лос-Анджелесе во время преддрафтовой подготовки, а потом я продолжал работать уже здесь в межсезонье. Именно благодаря его подходу и вниманию к деталям мне удалось заметно улучшить свой бросок. Всё просто: чтобы быстрее бегать, надо много бегать, а чтобы лучше бросать, нужно постоянно работать над этим на игровой скорости и закреплять правильные привычки. Ну и, конечно, просто проводить на паркете как можно больше времени — это ключ к прогрессу, — сказал Дёмин на пресс-конференции.

В матче с «Орландо» Дёмин набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в НБА.

