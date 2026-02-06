Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Общаешься с одноклубником, а уже через пару часов его нет». Дёмин — об обменах в НБА

Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от дедлайна обменов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Вы впервые оказались в ситуации обменов. Какие впечатления оставил у тебя дедлайн и каково было наблюдать и участвовать в этих процессах?
— Честно говоря, я стараюсь особо не драматизировать. Все говорят, что НБА — это бизнес, и иногда это действительно ощущается: утром общаешься с одноклубником, а уже через пару часов его нет в команде, и даже толком не удаётся попрощаться. Это тяжело, но мы не можем на это повлиять — единственное, что нам подвластно, это наш собственный баскетбол. Я стараюсь сохранять концентрацию на своей игре и на той команде, что у нас есть сейчас. Спасибо тем ребятам, которые были с нами целый сезон, и очень рад появлению новых игроков, – сказал Дёмин на пресс-конференции.

