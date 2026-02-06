«Надеюсь, не остановится». Станислав Ерёмин оценил игру Егора Дёмина в НБА

Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Ерёмин поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в дебютном сезоне в НБА.

В недавнем матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (98:118) Дёмин набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в НБА.

«Приятно видеть, что Дёмин всё больше осваивается в НБА. Он завоевал своё место на площадке и показывает хорошую результативность. Я надеюсь, что он не остановится на достигнутом, продолжит дальше прогрессировать и показывать стабильную игру. Безусловно, он одна из главных надежд нашего баскетбола», — приводит слова Ерёмина ТАСС.

