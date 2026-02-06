Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Надеюсь, не остановится». Станислав Ерёмин оценил игру Егора Дёмина в НБА

Комментарии

Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Ерёмин поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в дебютном сезоне в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

В недавнем матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (98:118) Дёмин набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в НБА.

«Приятно видеть, что Дёмин всё больше осваивается в НБА. Он завоевал своё место на площадке и показывает хорошую результативность. Я надеюсь, что он не остановится на достигнутом, продолжит дальше прогрессировать и показывать стабильную игру. Безусловно, он одна из главных надежд нашего баскетбола», — приводит слова Ерёмина ТАСС.

