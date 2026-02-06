Леброн Джеймс установил рекорд НБА среди возрастных игроков
Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 17 очками и 10 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», в котором команда из Лос-Анджелеса одержала победу со счётом 119:115.
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Джеймс - 17, Ларэвиа - 14, Хатимура - 14, Эйтон - 10, Дончич - 10, Смарт - 7, Вандербилт - 6, Клебер - 4, Кнехт - 2, Кеннард, Тьеро, Смит, Джеймс, Хэйс, Тимме, Манон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 26, Эджкомб - 19, Барлоу - 13, Убре - 8, Уотфорд - 6, Граймс - 4, Эдвардс - 2, Бона - 2, Драммонд, Лоури, Джордж, Боучэмп, Брум, Бэсси, Уокер
Как информирует StatMuse, благодаря этому выступлению Джеймс обошёл прославленного баскетболиста Джона Стоктона и стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим дабл-дабл из очков и передач в матче.
В нынешнем сезоне НБА Джеймс к настоящему моменту принял участие в 33 матчах, в которых в среднем набирал 21,8 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 6,7 передачи.
