Стал известен ещё один участник конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги

Лёгкий форвард «Енисея» Дмитрий Сонько примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Капитан красноярцев составит конкуренцию Тренту Фрейзеру («Зенит»), Павлу Савкову (МБА-МАИ) и Гарретту Нэвелсу («Уралмаш»).

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

В нынешнем сезоне Единой лиги Сонько к настоящему моменту принял участие в 19 встречах, в которых в среднем набирал 9,9 очка, реализуя 36% бросков из-за дуги, а также совершал 3,4 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Главные новости дня: