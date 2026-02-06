Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен ещё один участник конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги

Стал известен ещё один участник конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги
Комментарии

Лёгкий форвард «Енисея» Дмитрий Сонько примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Капитан красноярцев составит конкуренцию Тренту Фрейзеру («Зенит»), Павлу Савкову (МБА-МАИ) и Гарретту Нэвелсу («Уралмаш»).

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

В нынешнем сезоне Единой лиги Сонько к настоящему моменту принял участие в 19 встречах, в которых в среднем набирал 9,9 очка, реализуя 36% бросков из-за дуги, а также совершал 3,4 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Материалы по теме
«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко
Эксклюзив
«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android