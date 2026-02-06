Видео: лучшие моменты Дёмина в матче НБА, где он установил личный рекорд результативности

В ночь на 6 февраля мск состоялся матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс» (98:118). Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин провёл на площадке почти 32 минуты и за это время набрал 26 очков, что стало его личным рекордом по результативности в североамериканской лиге. Кроме того, на счету россиянина четыре подбора и две передачи.

Видео можно посмотреть на странице Команды Егора Дёмина во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В общей сложности Дёмин к настоящему моменту принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал 10,9 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,3 передачи.