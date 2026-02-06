Егор Дёмин повторил достижение Трея Янга, Донована Митчелла и Аллена Айверсона в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отметился 26 очками в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», реализовав 6 из 10 трёхочковых бросков.

Это третья игра Дёмина в сезоне, в которой он набрал шесть и более «трёшек», что ставит его на восьмое место среди новичков в истории НБА по этому показателю, наравне с Треем Янгом, Донованом Митчеллом и Алленом Айверсоном. Это следует из данных статистического сервиса StatMuse.

Среди рекордсменов по количеству игр с шестью и более трёхочковыми бросками среди новичков лидируют Киган Мюррэй («Сакраменто Кингз») и Джейлен Грин («Финикс Санз») — по шесть матчей.

Путь Егора Дёмина в НБА: