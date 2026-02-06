Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Фото: Леброн встретился с Дензелом Вашингтоном на матче «Лейкерс» в НБА

Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс встретился с именитым голливудским актёром Дензелом Вашингтоном во время матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (119:115).

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Джеймс - 17, Хэйс - 14, Ларэвиа - 14, Хатимура - 14, Эйтон - 10, Дончич - 10, Смарт - 7, Вандербилт - 6, Клебер - 4, Смит - 4, Кнехт - 2, Джеймс, Тимме
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 26, Эджкомб - 19, Барлоу - 13, Убре - 8, Уотфорд - 6, Бэсси - 6, Граймс - 4, Драммонд - 2, Эдвардс - 2, Бона - 2, Лоури, Джордж, Боучэмп, Брум

Вашингтон заметил Леброна и подошёл к нему, чтобы поприветствовать.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В матче с «Филадельфией» Леброн оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 10 результативных передач. Кроме того, на его счету четыре подбора.

Ранее отмечалось, что 41-летинй ветеран обошёл прославленного баскетболиста Джона Стоктона и стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим дабл-дабл из очков и передач в матче.

Комментарии
