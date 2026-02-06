Фото: Леброн встретился с Дензелом Вашингтоном на матче «Лейкерс» в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс встретился с именитым голливудским актёром Дензелом Вашингтоном во время матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (119:115).

Вашингтон заметил Леброна и подошёл к нему, чтобы поприветствовать.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В матче с «Филадельфией» Леброн оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 10 результативных передач. Кроме того, на его счету четыре подбора.

Ранее отмечалось, что 41-летинй ветеран обошёл прославленного баскетболиста Джона Стоктона и стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим дабл-дабл из очков и передач в матче.

