22:30 Мск
Андреас Пистиолис высказался о победе ЦСКА в матче Basket Cup с «Пармой»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги матча группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с «Бетсити Пармой». Армейцы одержали победу со счётом 88:83 (21:26, 25:20, 19:8, 29:23).

WINLINE Basket Cup . Группа A
05 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Бетсити Парма
Пермь
Окончен
83 : 88
ЦСКА
Москва
Бетсити Парма: Сандерс - 24, Картер - 22, Свинин - 17, Адамс - 5, Егоров - 5, Фирсов - 4, Ильницкий - 3, Захаров - 3, Стафеев, Якушин, Шашков
ЦСКА: Митрович - 19, Ухов - 15, Кливленд - 11, Тримбл - 11, Чадов - 10, Карпенко - 9, Руженцев - 5, Ганькевич - 4, Курбанов - 3, Антонов - 1, Уэйр, Астапкович

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые приехали нас поддержать, и также хочу отметить болельщиков Перми. Для нас каждый матч здесь – это большое удовольствие! Игра получилась интересной, в ней было много рывков, была большая интенсивность. Считаю, что в итоге наша команда заслужила эту победу. Мы сыграли достаточно хорошо в начале матча. Беру ответственность за то, что сегодня ротировал состав и на паркете было много наших игроков. Это, конечно, стоило нам определённых нервов в последней четверти. Но мы добились победы, сегодня она особенно важна, так как соперник забил 60% дальних бросков», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

