Андреас Пистиолис высказался о победе ЦСКА в матче Basket Cup с «Пармой»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги матча группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с «Бетсити Пармой». Армейцы одержали победу со счётом 88:83 (21:26, 25:20, 19:8, 29:23).

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые приехали нас поддержать, и также хочу отметить болельщиков Перми. Для нас каждый матч здесь – это большое удовольствие! Игра получилась интересной, в ней было много рывков, была большая интенсивность. Считаю, что в итоге наша команда заслужила эту победу. Мы сыграли достаточно хорошо в начале матча. Беру ответственность за то, что сегодня ротировал состав и на паркете было много наших игроков. Это, конечно, стоило нам определённых нервов в последней четверти. Но мы добились победы, сегодня она особенно важна, так как соперник забил 60% дальних бросков», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

