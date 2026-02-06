Скидки
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин отреагировал на решение «Бруклина» отчислить Кэмерона Томаса

Егор Дёмин отреагировал на решение «Бруклина» отчислить Кэмерона Томаса
,
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался об отчислении атакующего защитника команды Кэмерона Томаса. Также Егор рассказал, как реагировал на недавние слухи вокруг обменов в НБА.

– Кэм Томас, может, и кажется тихим, но все знают, какой он отличный человек и насколько его ценят в команде. Желаю ему только успехов и надеюсь, мы будем поддерживать связь.

— Как вы справлялись с обсуждениями и слухами вокруг обменов в последние дни?
— Для меня это всё абсолютно новое, никогда раньше с таким не сталкивался. Я просто старался сохранять спокойствие, не отвлекаться от своей работы и идти своим путём — как делал с самого первого дня в команде. В целом всё прошло спокойно, и, конечно, здорово понимать, с кем теперь вместе будем заканчивать сезон, – сказал Дёмин на пресс-конференции.

Комментарии
