Егор Дёмин отреагировал на решение «Бруклина» отчислить Кэмерона Томаса

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался об отчислении атакующего защитника команды Кэмерона Томаса. Также Егор рассказал, как реагировал на недавние слухи вокруг обменов в НБА.

– Кэм Томас, может, и кажется тихим, но все знают, какой он отличный человек и насколько его ценят в команде. Желаю ему только успехов и надеюсь, мы будем поддерживать связь.

— Как вы справлялись с обсуждениями и слухами вокруг обменов в последние дни?

— Для меня это всё абсолютно новое, никогда раньше с таким не сталкивался. Я просто старался сохранять спокойствие, не отвлекаться от своей работы и идти своим путём — как делал с самого первого дня в команде. В целом всё прошло спокойно, и, конечно, здорово понимать, с кем теперь вместе будем заканчивать сезон, – сказал Дёмин на пресс-конференции.

