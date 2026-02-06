Дёмин стал автором достижения, не покорявшегося игрокам «Бруклина» почти 30 лет

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отметился личным рекордом по очкам в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик». Встреча состоялась в ночь на 6 февраля мск. Дёмин набрал 26 очков, реализовав 8 из 12 бросков с игры, 6 из 10 трёхочковых и 6 из 10 штрафных.

Как информирует пресс-служба «Бруклина», Егор стал вторым новичком в истории команды после Керри Киттлза, которому удалось набрать 26 и более очков при шести и более точных трёхочковых в одном матче. Киттлзу это достижение покорилось 17 февраля 1997 года. Тогда он набрал 30 очков, реализовав шесть из восьми трёхочковых бросков.

Путь Егора Дёмина в НБА: