Главная Баскетбол Новости

Дёмин стал автором достижения, не покорявшегося игрокам «Бруклина» почти 30 лет

Дёмин стал автором достижения, не покорявшегося игрокам «Бруклина» почти 30 лет
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отметился личным рекордом по очкам в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик». Встреча состоялась в ночь на 6 февраля мск. Дёмин набрал 26 очков, реализовав 8 из 12 бросков с игры, 6 из 10 трёхочковых и 6 из 10 штрафных.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

Как информирует пресс-служба «Бруклина», Егор стал вторым новичком в истории команды после Керри Киттлза, которому удалось набрать 26 и более очков при шести и более точных трёхочковых в одном матче. Киттлзу это достижение покорилось 17 февраля 1997 года. Тогда он набрал 30 очков, реализовав шесть из восьми трёхочковых бросков.

