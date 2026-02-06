Скидки
Баскетбол

Россиянин Рудовский стал самым результативным игроком матча NCAA в составе обеих команд

Россиянин Рудовский стал самым результативным игроком матча NCAA в составе обеих команд
Комментарии

В ночь на 6 февраля мск в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) состоялся очередной игровой день, участие в котором принял 20-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий за «Брайант Буллдогз». «Брайант» встречался с командой «Олбани Грейт Дэйнс» и уступил со счётом 63:65 в матче America East Conference.

Тимофей провёл на паркете 33 минуты, набрав 24 очка. Он реализовал 9 из 13 бросков с игры, реализовав 6 из 10 бросков из-за дуги, и сделал две перехвата и один блок-шот. Отметим, что Тимофей стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд.

В турнирной таблице America East Conference «Брайант» имеет на счету три победы и шесть поражений, а общие показатели команды в сезоне составляют семь побед и 16 поражений.

