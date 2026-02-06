Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Наконец-то». Жбанов ответил, что изменил новый главный тренер «Зенита» Радоньич

«Наконец-то». Жбанов ответил, что изменил новый главный тренер «Зенита» Радоньич
Комментарии

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов ответил на вопрос по поводу нового главного тренера команды Деяна Радоньича. Черногорский специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга 28 января 2026 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

– В трёх последних матчах «Зенит» одержал разгромные победы. Можете выделить один главный фактор такого результата?
– Приход нового тренера. Как мы знаем, Деян славится своей агрессивной защитой, как мы и стали играть. Наконец-то все пять человек на площадке прессингуют, закрывают передачи, и это даёт свои плоды.

– Как изменились стиль игры, задачи и атмосфера в команде после прихода Деяна?
– Смена тренера — всегда шоковая терапия, всегда даёт импульс, энергию команде, что и произошло с нами.

– Насколько сильно изменился тренировочный процесс? На каких моментах тренер делает особый акцент?
– Больше изменился ритм тренировочного процесса, он стал короче, но интенсивнее, что, на мой взгляд, более комфортно для команды, которая идёт в середине сезона, – приводит слова Жбанова теграм-канал «СБГ Daily».

Материалы по теме
ЦСКА отрывается, УНИКС на своём месте, «Локо» подвинул «Зенит». Таблица топов Единой лиги
ЦСКА отрывается, УНИКС на своём месте, «Локо» подвинул «Зенит». Таблица топов Единой лиги

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android