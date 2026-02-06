«Наконец-то». Жбанов ответил, что изменил новый главный тренер «Зенита» Радоньич

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов ответил на вопрос по поводу нового главного тренера команды Деяна Радоньича. Черногорский специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга 28 января 2026 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

– В трёх последних матчах «Зенит» одержал разгромные победы. Можете выделить один главный фактор такого результата?

– Приход нового тренера. Как мы знаем, Деян славится своей агрессивной защитой, как мы и стали играть. Наконец-то все пять человек на площадке прессингуют, закрывают передачи, и это даёт свои плоды.

– Как изменились стиль игры, задачи и атмосфера в команде после прихода Деяна?

– Смена тренера — всегда шоковая терапия, всегда даёт импульс, энергию команде, что и произошло с нами.

– Насколько сильно изменился тренировочный процесс? На каких моментах тренер делает особый акцент?

– Больше изменился ритм тренировочного процесса, он стал короче, но интенсивнее, что, на мой взгляд, более комфортно для команды, которая идёт в середине сезона, – приводит слова Жбанова теграм-канал «СБГ Daily».

