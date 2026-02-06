Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Егор Дёмин вышел на второе место среди новичков НБА этого сезона по одному из показателей
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» вышел на второе место среди всех новичков текущего сезона североамериканской лиги по количеству игр, в которых удалось набрать не менее 25 очков и реализовать пять или более трёхочковых бросков. Об этом информирует портал Real App в социальных сетях.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

Напомним, в матче с «Орландо» Дёмин набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в НБА. Российский спортсмен реализовал шесть из 10 бросков из-за дуги. Также на его счету четыре подбора и две результативные передачи.

Егор Дёмин обновил личный рекорд в НБА!

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

