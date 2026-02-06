Егор Дёмин вышел на второе место среди новичков НБА этого сезона по одному из показателей

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» вышел на второе место среди всех новичков текущего сезона североамериканской лиги по количеству игр, в которых удалось набрать не менее 25 очков и реализовать пять или более трёхочковых бросков. Об этом информирует портал Real App в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Орландо» Дёмин набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в НБА. Российский спортсмен реализовал шесть из 10 бросков из-за дуги. Также на его счету четыре подбора и две результативные передачи.

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: