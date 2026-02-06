«С пошлостью и кровью». Жбанов назвал сериал, который произвёл на него сильное впечатление

Российский атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился подробностями своей первой реакции на новость об отцовстве, а также рассказал, какой сериал произвёл на него сильное впечатление.

– При каких обстоятельствах вы узнали, что станете отцом, и какая у вас была реакция?

– Я прослезился. Давно мечтал о ребёнке, о семье. И вот оно получилось. Всё сбывается. Я безумно счастлив.

– Последний фильм/сериал, который произвёл на вас сильное впечатление?

– Сериал «Спартак. Кровь и песок». Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим, – приводит слова Жбанова телеграм-канал «СБГ Daily».

