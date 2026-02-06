Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
Баскетбол

Карасёв — о предстоящем матче с «Зенитом»: мы едем заряженными на борьбу, будем давать бой

Карасёв — о предстоящем матче с «Зенитом»: мы едем заряженными на борьбу, будем давать бой
Комментарии

Главный тренер баскетбольного МБА-МАИ Василий Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«Мы третий раз в сезоне встречаемся с «Зенитом», и в третий раз петербуржцы предстанут в новом виде — это касается и игроков, и изменений в тренерском штабе. Практически невозможно сказать, как будет играть соперник, и предыдущие матчи, по сути, не дают никакого представления об этом. В такой ситуации нам нужно отталкиваться от себя, от своих действий. Последний раз, когда мы играли с «Зенитом», 35 минут были более чем достойными, но в концовке, к сожалению, мы развалились. У нас сейчас есть проблемы с составом, перед «Самарой» повреждение получил Влад Трушкин, поэтому нам приходится наигрывать новые связи. В то же время стараемся давать побольше времени тем ребятам, которые не так давно вернулись в строй. В любом случае мы едем в Санкт-Петербург заряженными на борьбу, будем давать бой», — приводит слова тренера пресс-служба команды.

