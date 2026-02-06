Новичок «Атланты» проехал около 700 км на машине перед дебютом за команду

Новичок «Атланты Хоукс» Джок Ландейл, чтобы успеть на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), предпочёл поездку на автомобиле примерно в 700 км перелёту из Мемфиса.

«Я подумал: если я хочу выйти на паркет уже следующим вечером, мне нужно оказаться там как можно скорее. Так что я погрузил вещи в машину и двинулся в путь», — приводит слова баскетболиста журналистка Лорен Уильямс в своём аккаунте в социальной сети Х.

В дебютной игре за «Атланту» против «Юты Джаз» 30-летний Ландейл стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 26 очков, сделал 11 подборов, отдал пять голевых передач и совершил четыре блок-шота, повторив свой личный рекорд по набранным очкам.