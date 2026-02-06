Новичок «Атланты» проехал около 700 км на машине перед дебютом за команду
Новичок «Атланты Хоукс» Джок Ландейл, чтобы успеть на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), предпочёл поездку на автомобиле примерно в 700 км перелёту из Мемфиса.
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 119
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Ландейл - 26, Александер-Уолкер - 23, Джонсон - 22, Кисперт - 20, Дэниэлс - 11, Ньюэлл - 9, Колоко - 9, Макколлум - 8, Гуйе - 2, Уоллес, Рисашер, Оконгву
Юта Джаз: Кольер - 25, Бэйли - 20, Маркканен - 18, Сенсабо - 18, Филиповски - 15, Михайлюк - 14, Уильямс - 5, Чьебв - 4, Джордж, Харклесс, Нуркич, Лав
«Я подумал: если я хочу выйти на паркет уже следующим вечером, мне нужно оказаться там как можно скорее. Так что я погрузил вещи в машину и двинулся в путь», — приводит слова баскетболиста журналистка Лорен Уильямс в своём аккаунте в социальной сети Х.
В дебютной игре за «Атланту» против «Юты Джаз» 30-летний Ландейл стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 26 очков, сделал 11 подборов, отдал пять голевых передач и совершил четыре блок-шота, повторив свой личный рекорд по набранным очкам.
