Главная Баскетбол Новости

«Прикольно поучаствовать». Жбанов — о Матче звёзд Единой лиги

«Прикольно поучаствовать». Жбанов — о Матче звёзд Единой лиги
Комментарии

Игрок «Зенита» Георгий Жбанов высказался об участии в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

«Всегда хочется попасть на праздник баскетбола, тем более сейчас это будет юбилейный матч, говорят, что-то интересное приготовят. Просто приятно и прикольно поучаствовать в этом. Если бы не выбрали, наверное, чуть-чуть расстроился бы, но не так сильно», — приводит слова Жбанова СБГ Daily.

Матч звёзд пройдёт 15 февраля.

Итоговые составы команд выглядят следующим образом:

«Звёзды России»: Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити-Парма»), Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Мартюк («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»).

«Звёзды мира»: Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джейлен Адамс («Бетсити-Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»), Террелл Картер («Бетсити-Парма»), Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («Бетсити-Парма»), Маркус Бингэм (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Данило Тасич («Енисей»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Трент Фрейзер («Зенит»).

