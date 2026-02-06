Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жбанов высказался о смене главного тренера «Зенита»

Жбанов высказался о смене главного тренера «Зенита»
Комментарии

Игрок санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов высказался о смене тренера в команде.

«Разгромные победы в последних матчах? Приход нового тренера. Как мы знаем, Деян славится своей агрессивной защитой, как мы и стали играть. Наконец-то все пять человек на площадке прессингуют, закрывают передачи, и это даёт свои плоды.

Смена тренера — всегда шоковая терапия, всегда даёт импульс, энергию команде, что и произошло с нами.

Больше изменился ритм тренировочного процесса, он стал короче, но интенсивнее, что, на мой взгляд, более комфортно для команды, которая идёт в середине сезона», — приводит слова Жбанова «СБГ Daily».

Материалы по теме
ЦСКА отрывается, УНИКС на своём месте, «Локо» подвинул «Зенит». Таблица топов Единой лиги
ЦСКА отрывается, УНИКС на своём месте, «Локо» подвинул «Зенит». Таблица топов Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android