Жбанов высказался о смене главного тренера «Зенита»

Игрок санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов высказался о смене тренера в команде.

«Разгромные победы в последних матчах? Приход нового тренера. Как мы знаем, Деян славится своей агрессивной защитой, как мы и стали играть. Наконец-то все пять человек на площадке прессингуют, закрывают передачи, и это даёт свои плоды.

Смена тренера — всегда шоковая терапия, всегда даёт импульс, энергию команде, что и произошло с нами.

Больше изменился ритм тренировочного процесса, он стал короче, но интенсивнее, что, на мой взгляд, более комфортно для команды, которая идёт в середине сезона», — приводит слова Жбанова «СБГ Daily».