Лука Шаманич: российский баскетбол движется в правильном направлении

Центровой «Зенита» Лука Шаманич рассказал о готовности к третьей встрече в сезоне с МБА-МАИ и особом настрое на дуэль с Павлом Савковым.

— Нам предстоит матч против МБА. С каким настроем команда подходит к этой игре?

— Мы уже в третий раз играем против этой команды, поэтому нам нужно действовать ещё жёстче и правильно распределять энергию. Всё начинается с защиты и полной самоотдачи на площадке.

— Два интересных факта: ваш дебют за «Зенит» состоялся в матче против МБА, и в двух играх с этим соперником вы оба раза становились самым результативным игроком команды. Можно ли назвать МБА особенным соперником для вас?

— На самом деле — не совсем. Мне просто нравится играть против Павла Савкова, и каждый раз, когда мы встречаемся, я хочу его обыграть.

— В составе МБА выступают только российские игроки. В чём, на ваш взгляд, их главные сильные стороны?

— Это очень физически мощная, габаритная команда, с большим атакующим потенциалом. Думаю, это хорошо показывает, что российский баскетбол движется в правильном направлении.

— Сейчас все много говорят о нашей защите. Какие ещё факторы будут ключевыми для положительного результата в завтрашнем матче?

— Нужно просто играть с полной отдачей, хорошо защищаться, создавать качественное нападение через защиту и делиться мячом, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.