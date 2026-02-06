Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Лука Шаманич: российский баскетбол движется в правильном направлении

Центровой «Зенита» Лука Шаманич рассказал о готовности к третьей встрече в сезоне с МБА-МАИ и особом настрое на дуэль с Павлом Савковым.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
— Нам предстоит матч против МБА. С каким настроем команда подходит к этой игре?
— Мы уже в третий раз играем против этой команды, поэтому нам нужно действовать ещё жёстче и правильно распределять энергию. Всё начинается с защиты и полной самоотдачи на площадке.

— Два интересных факта: ваш дебют за «Зенит» состоялся в матче против МБА, и в двух играх с этим соперником вы оба раза становились самым результативным игроком команды. Можно ли назвать МБА особенным соперником для вас?
— На самом деле — не совсем. Мне просто нравится играть против Павла Савкова, и каждый раз, когда мы встречаемся, я хочу его обыграть.

— В составе МБА выступают только российские игроки. В чём, на ваш взгляд, их главные сильные стороны?
— Это очень физически мощная, габаритная команда, с большим атакующим потенциалом. Думаю, это хорошо показывает, что российский баскетбол движется в правильном направлении.

— Сейчас все много говорят о нашей защите. Какие ещё факторы будут ключевыми для положительного результата в завтрашнем матче?
— Нужно просто играть с полной отдачей, хорошо защищаться, создавать качественное нападение через защиту и делиться мячом, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.

Комментарии
