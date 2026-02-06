Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Енисея» прокомментировал предстоящий матч с «Уралмашем»

Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий накануне выездного матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Енисей
Красноярск
«Уралмаш» сохранил все лучшие качества, заложенные предыдущим тренером, и под руководством Юдина они добавили новые элементы в свою игру. Это видно по их последним матчам — они выглядят великолепно.

В Санкт-Петербурге у нас была неудачная игра, но следующая встреча — это ещё один шанс показать, на что мы способны на данный момент. Я надеюсь увидеть завтра лучшую игру своих подопечных.

Предыдущие три встречи против «Уралмаша» были интересны для болельщиков, и мы стремимся повторить это в четвёртой игре против этого соперника в этом сезоне», — приводит слова тренера пресс-служба команды.

