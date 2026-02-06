Скидки
Главная Баскетбол Новости

Умерла кошка Любица — символ домашней арены «Црвены Звезды»

Баскетбольный клуб «Црвена Звезда» сообщил о смерти негласного символа домашней арены белградского клуба — кошки Любицы.

«С глубокой скорбью сообщаем общественности, что Любица скончалась в «Пионере», где на протяжении 18 лет принимала участие в многочисленных мероприятиях и соревнованиях и снискала себе большую любовь как в стране, так и за рубежом», — написала пресс-служба белградского клуба.

«После 18 лет спортивной жизни в лучшем зале мира и доме наша Любица скончалась в четверг, 5 февраля.

С глубокой скорбью мы прощаемся с величайшим спортивным болельщиком, о котором когда-либо слышала вся Европа. Защитите наш дом «Пионер» и память о неподражаемой Любице!» — гласит сообщение на официальной странице кошки.

