Радоньич высказался о предстоящем матче «Зенита» и МБА-МАИ

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги с МБА-МАИ.

«Конечно, мы с большим уважением относимся к нашему следующему сопернику — это талантливая команда. Нам необходимо на протяжении всех 40 минут делать много правильных вещей на обеих сторонах площадки и быть максимально сосредоточенными, как в двух последних матчах. Важно повторить хорошие моменты, сохранить контроль над ритмом игры — это будет иметь ключевое значение.

У МБА есть возможность играть так, как им удобно. В нападении это создаёт для нас серьёзные сложности, поэтому мы должны быть предельно сконцентрированы и вложить много энергии в то, чтобы сдерживать соперника. Защита при быстрых отрывах также будет крайне важна и станет одним из главных акцентов в обороне в этом матче, — приводит слова Радоньича пресс-служба команды.