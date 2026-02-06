Скидки
Баскетбол

Влад Голдин из «Майами» научился вязать после отказа ателье продать ему носки-перчатки

Влад Голдин из «Майами» научился вязать после отказа ателье продать ему носки-перчатки
Комментарии

Российский центровой Владислав Голдин, выступающий по двустороннему контракту за «Майами Хит», рассказал о новом хобби в свой дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 24-летний баскетболист решил освоить вязание после того, как не смог найти в магазинах носки-перчатки.

«Хотел найти себе носки с пальцами, но никто не мог их мне связать. Я позвонил в 10 разных магазинов, в 10 независимых ателье. Попросил сделать мне носки на заказ, они ответили: «Мы таким не занимаемся». Ну я и сказал: «Ладно, тогда я сам научусь и начну вязать», — заявил Голдин в интервью для телеграм-канала «Взял мяч».

Влад Голдин выступает в НБА с 2025 года. В текущем сезоне в составе «Майами Хит» он в среднем набрал два очка, сделал 0,5 подбора и одну передачу в двух сыгранных матчах.

