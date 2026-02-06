Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рич Пол не участвовал в переговорах по обмену Энтони Дэвиса в «Вашингтон» — The Athletic

Рич Пол не участвовал в переговорах по обмену Энтони Дэвиса в «Вашингтон» — The Athletic
Комментарии

Агент Энтони Дэвиса Рич Пол не был вовлечён в переговоры по переходу центрового из «Даллас Маверикс» в «Вашингтон Уизардс», сообщает The Athletic.

По информации издания, это уже второй случай за последние два года, когда команды проводят сделки с участием Дэвиса без консультаций с его представителем. Аналогичная ситуация произошла в 2025 году при обмене в «Даллас».

Ранее Рич Пол передал «Маверикс» своё мнение: организации следует либо обменять Дэвиса, либо подписать с ним новый контракт. Однако в финальных переговорах с «Уизардс» он участия не принимал.

Энтони Дэвис, чей текущий контракт оценивается примерно в $ 58 млн на следующий сезон, перешёл в «Вашингтон» вместе с Треем Янгом. Оба игрока в сумме имеют 14 попаданий в Матч всех звёзд НБА.

Материалы по теме
Владимир Гомельский отреагировал на обмен чемпиона НБА Энтони Дэвиса в «Вашингтон»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android