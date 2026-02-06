Рич Пол не участвовал в переговорах по обмену Энтони Дэвиса в «Вашингтон» — The Athletic

Агент Энтони Дэвиса Рич Пол не был вовлечён в переговоры по переходу центрового из «Даллас Маверикс» в «Вашингтон Уизардс», сообщает The Athletic.

По информации издания, это уже второй случай за последние два года, когда команды проводят сделки с участием Дэвиса без консультаций с его представителем. Аналогичная ситуация произошла в 2025 году при обмене в «Даллас».

Ранее Рич Пол передал «Маверикс» своё мнение: организации следует либо обменять Дэвиса, либо подписать с ним новый контракт. Однако в финальных переговорах с «Уизардс» он участия не принимал.

Энтони Дэвис, чей текущий контракт оценивается примерно в $ 58 млн на следующий сезон, перешёл в «Вашингтон» вместе с Треем Янгом. Оба игрока в сумме имеют 14 попаданий в Матч всех звёзд НБА.