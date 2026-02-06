Чарания рассказал о степени тяжести травмы Дончича, он может не сыграть с «Голден Стэйт»

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич избежал серьёзной травмы подколенного сухожилия по итогам матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс». Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Как информирует источник, несмотря на это, есть опасения, что Дончич будет вынужден пропустить матч с «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, ранее разыгрывающий и один из лидеров «Лейкерс» был вынужден покинуть площадку до окончания матча из-за болей в левой ноге, о чём сообщили во время телетрансляции. По итогам игры словенский баскетболист набрал 10 очков, сделал четыре подбора и отдал две передачи.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 119:115.