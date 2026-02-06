Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Барселона. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Чарания рассказал о степени тяжести травмы Дончича, он может не сыграть с «Голден Стэйт»

Комментарии

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич избежал серьёзной травмы подколенного сухожилия по итогам матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс». Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Как информирует источник, несмотря на это, есть опасения, что Дончич будет вынужден пропустить матч с «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, ранее разыгрывающий и один из лидеров «Лейкерс» был вынужден покинуть площадку до окончания матча из-за болей в левой ноге, о чём сообщили во время телетрансляции. По итогам игры словенский баскетболист набрал 10 очков, сделал четыре подбора и отдал две передачи.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Джеймс - 17, Хэйс - 14, Ларэвиа - 14, Хатимура - 14, Эйтон - 10, Дончич - 10, Смарт - 7, Вандербилт - 6, Клебер - 4, Смит - 4, Кнехт - 2, Джеймс, Тимме
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 26, Эджкомб - 19, Барлоу - 13, Убре - 8, Уотфорд - 6, Бэсси - 6, Граймс - 4, Драммонд - 2, Эдвардс - 2, Бона - 2, Лоури, Джордж, Боучэмп, Брум

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 119:115.

