Евролига: результаты матчей 6 февраля

6 февраля и в ночь с 6 на 7 февраля в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты матчей на 6 февраля:

«Анадолу Эфес» — «Жальгирис» — 92:82;

АСВЕЛ — «Олимпия» — 76:77;

«Црвена Звезда» — «Маккаби» Тель-Авив — 82:83;

«Олимпиакос» — «Виртус» — 109:77;

«Баскония» — «Барселона» — 91:97.

Турнирную таблицу в настоящий момент возглавляет «Фенербахче», одержавший 19 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается «Олимпиакос» — 17 побед при девяти поражениях. Третье место занимает «Барселона» (17 побед при 10 поражениях).