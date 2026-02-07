Скидки
Зенит — МБА-МАИ. Прямая трансляция
13:30 Мск
Евролига-2025/2026: результаты на 6 февраля, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 6 февраля
Комментарии

6 февраля и в ночь с 6 на 7 февраля в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты матчей на 6 февраля:

«Анадолу Эфес» — «Жальгирис» — 92:82;
АСВЕЛ — «Олимпия» — 76:77;
«Црвена Звезда» — «Маккаби» Тель-Авив — 82:83;
«Олимпиакос» — «Виртус» — 109:77;
«Баскония» — «Барселона» — 91:97.

Турнирную таблицу в настоящий момент возглавляет «Фенербахче», одержавший 19 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается «Олимпиакос» — 17 побед при девяти поражениях. Третье место занимает «Барселона» (17 побед при 10 поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
