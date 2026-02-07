Дёмин стал соавтором достижения, не покорявшегося в «Бруклине» почти 45 лет

Егор Дёмин и Нолан Траоре стали первым дуэтом новичков «Бруклин Нетс», набравшим 20 и более очков в одном матче, со времён Альберта Кинга и Бака Уильямса. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Историческое достижение было зафиксировано в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (98:118). Дёмин набрал 26 очков, а Траоре — 21. В последний раз двое новичков «Нетс» (Кинг у Уильямс) демонстрировали такую результативность в одной встрече в сезоне-1981/1982.

Ранее сообщалось, что Дёмин вышел на второе место среди новичков НБА этого сезона по одному из показателей.