Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин стал соавтором достижения, не покорявшегося в «Бруклине» почти 45 лет

Дёмин стал соавтором достижения, не покорявшегося в «Бруклине» почти 45 лет
Комментарии

Егор Дёмин и Нолан Траоре стали первым дуэтом новичков «Бруклин Нетс», набравшим 20 и более очков в одном матче, со времён Альберта Кинга и Бака Уильямса. Об этом информирует пресс-служба клуба.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

Историческое достижение было зафиксировано в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (98:118). Дёмин набрал 26 очков, а Траоре — 21. В последний раз двое новичков «Нетс» (Кинг у Уильямс) демонстрировали такую результативность в одной встрече в сезоне-1981/1982.

Ранее сообщалось, что Дёмин вышел на второе место среди новичков НБА этого сезона по одному из показателей.

Материалы по теме
Егор Дёмин вышел на второе место среди новичков НБА этого сезона по одному из показателей
Материалы по теме
Егор Дёмин обновил личный рекорд в НБА!
Видео
Егор Дёмин обновил личный рекорд в НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android