Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол

Кейтлин Кларк после дедлайна обменов назвала чемпиона НБА следующего сезона

Кейтлин Кларк после дедлайна обменов назвала чемпиона НБА следующего сезона
Комментарии

Разыгрывающей клуба женской НБА (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где заявила, что чемпионом НБА в следующем сезоне станет «Индиана Пэйсерс».

«Пэйсерс» – чемпионы в 2027 году», – написала Кларк.

Напомним, 5 февраля «Индиана» в результате обмена с «Лос-Анджелес Клипперс» получила 28-летнего хорватского центрового Ивицу Зубаца и форварда Коби Брауна. В калифорнийский клуб отправятся Беннедикт Матурин, Айзея Джексон, два пика первого раунда и пик второго раунда.

В настоящий момент «Индиана» занимает последнее место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе 13 побед и 38 поражений.

Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?

Кларк веселится в ночном клубе во время старта звёздного уикенда:

