Кейтлин Кларк после дедлайна обменов назвала чемпиона НБА следующего сезона

Разыгрывающей клуба женской НБА (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где заявила, что чемпионом НБА в следующем сезоне станет «Индиана Пэйсерс».

«Пэйсерс» – чемпионы в 2027 году», – написала Кларк.

Напомним, 5 февраля «Индиана» в результате обмена с «Лос-Анджелес Клипперс» получила 28-летнего хорватского центрового Ивицу Зубаца и форварда Коби Брауна. В калифорнийский клуб отправятся Беннедикт Матурин, Айзея Джексон, два пика первого раунда и пик второго раунда.

В настоящий момент «Индиана» занимает последнее место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе 13 побед и 38 поражений.

