Гилберт Аренас раскритиковал «Лейкерс» после обмена с «Атлантой»

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча звёзд Гилберт Аренас негативно высказался о трансферной политике «Лос-Анджелес Лейкерс», комментируя недавний обмен клуба с «Атланта Хоукс». Напомним, «Лейкерс» и «Хоукс» провели обмен, по итогам которого клуб из Джорджии получил Гэйба Винсента и пик второго раунда драфта 2032 года, а «озёрники» — защитника Люка Кеннарда.

«Раньше мы меняли — и получали Леброна, меняли — и получали Энтони Дэвиса, меняли — и получали Луку. А теперь? Я сижу в ресторане, думаю, что мне принесут вагю, а вместо этого дают тофу — и я должен быть этому рад?

Я только что назвал имена тех, кто сюда приходил. Посмотрите на эти имена. Сейчас майку «Лейкерс» может надеть кто угодно. За последние 10 лет слишком многим позволили нанести фамилию на майку «Лейкерс». Раньше эта майка что-то значила, а теперь её раздают так, будто это джерси «Клипперс», — сказал Аренас в своём подкасте.

