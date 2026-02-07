Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс назвал двух звёзд НБА, которые начали компанию по привлечению Леброна

Перкинс назвал двух звёзд НБА, которые начали компанию по привлечению Леброна
Комментарии

Чемпион НБА сезона-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился инсайдом относительно лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По его информации, Джеймс Харден после обмена в «Кливленд Кавальерс» дал понять, что команде необходимо работать над усилением состава.

«Кстати, позвольте мне сказать вот что: мои источники сообщили мне, что Донован Митчелл и Джеймс Харден уже начали кампанию по привлечению Леброна Джеймса в это межсезонье. Я просто говорю вам то, что мне сообщают мои источники: как только Джеймс Харден оказался в команде, его первым делом стало: «Эй, мы собираемся зайти далеко, мы выложимся на полную, но нам нужен Леброн Джеймс», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

Материалы по теме
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android