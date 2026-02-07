Перкинс назвал двух звёзд НБА, которые начали компанию по привлечению Леброна

Чемпион НБА сезона-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился инсайдом относительно лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По его информации, Джеймс Харден после обмена в «Кливленд Кавальерс» дал понять, что команде необходимо работать над усилением состава.

«Кстати, позвольте мне сказать вот что: мои источники сообщили мне, что Донован Митчелл и Джеймс Харден уже начали кампанию по привлечению Леброна Джеймса в это межсезонье. Я просто говорю вам то, что мне сообщают мои источники: как только Джеймс Харден оказался в команде, его первым делом стало: «Эй, мы собираемся зайти далеко, мы выложимся на полную, но нам нужен Леброн Джеймс», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

