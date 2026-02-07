Скидки
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
15:30 Мск
Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 7 февраля 2026, счет 115:119 регулярный чемпионат НБА 2025-2026

35 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НБА с «Нью-Орлеаном»
Комментарии

В ночь на 7 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит очередной игровой день сезона-2025/2026. «Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости одержали победу со счётом 119:115.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 35, Рэндл - 24, Хиланд - 20, Гобер - 12, Рид - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 6, Джузэнг - 3, Беранже - 2, Инглс, Кларк, Фриман
Нью-Орлеан Пеликанс: Бей - 30, Уильямсон - 29, Мёрфи - 26, Куин - 17, Макгауэнс - 11, Фирс - 2, Джонс - 2, Мисси - 2, Пул, Джордан, Пиви, Маткович, Хоукинс, Луни

В составе «Миннесоты» самым результативным игроком матча стал американский защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 35 очков, пять подборов и четыре передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Саддик Бей, у которого сегодня 30 очков, девять подборов и пять результативных передач.

В следующем матче «Миннесота» примет «Клипперс», а «Пеликанс» на своей площадке сыграет с «Сакраменто».

Таблица НБА
Календарь НБА
