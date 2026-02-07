35 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НБА с «Нью-Орлеаном»

В ночь на 7 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит очередной игровой день сезона-2025/2026. «Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости одержали победу со счётом 119:115.

В составе «Миннесоты» самым результативным игроком матча стал американский защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 35 очков, пять подборов и четыре передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Саддик Бей, у которого сегодня 30 очков, девять подборов и пять результативных передач.

В следующем матче «Миннесота» примет «Клипперс», а «Пеликанс» на своей площадке сыграет с «Сакраменто».