Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 7 февраля

Единая лига: расписание матчей на 7 февраля
Комментарии

В субботу, 7 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание Единой лиги на 7 февраля:

13:30 мск — «Зенит» — МБА-МАИ;
15:30 мск — «Уралмаш» — «Енисей».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 23 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (22 победы и три поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (18 побед и девять поражений).

Сейчас читают:
«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко
Эксклюзив
«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android