Единая лига: расписание матчей на 7 февраля

В субботу, 7 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание Единой лиги на 7 февраля:

13:30 мск — «Зенит» — МБА-МАИ;

15:30 мск — «Уралмаш» — «Енисей».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 23 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (22 победы и три поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (18 побед и девять поражений).