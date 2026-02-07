Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Итудис может быть уволен из «Хапоэля» — Sportando

Итудис может быть уволен из «Хапоэля» — Sportando
Комментарии

Главный тренер «Хапоэля» из Тель-Авива Димитрис Итудис может быть уволен из команды из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает издание Sportando со ссылкой на израильские СМИ.

Как сообщает источник, четвертое подряд поражение в Евролиге заставило некоторых руководителей клубов усомниться в компетентности греческого тренера, который привел команду к победе на Еврокубке 2025 года и последующему выходу в Евролигу.

Как сообщалось ранее, владелец команды Офер Яннай предупредил тренерский штаб о необходимых изменениях, добавив, что в случае дальнейших неудач статус всех сотрудников может быть пересмотрен.

Напомним, «Хапоэль» проиграл четыре последние встречи в Евролиге и располагается на пятом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android