Итудис может быть уволен из «Хапоэля» — Sportando

Главный тренер «Хапоэля» из Тель-Авива Димитрис Итудис может быть уволен из команды из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает издание Sportando со ссылкой на израильские СМИ.

Как сообщает источник, четвертое подряд поражение в Евролиге заставило некоторых руководителей клубов усомниться в компетентности греческого тренера, который привел команду к победе на Еврокубке 2025 года и последующему выходу в Евролигу.

Как сообщалось ранее, владелец команды Офер Яннай предупредил тренерский штаб о необходимых изменениях, добавив, что в случае дальнейших неудач статус всех сотрудников может быть пересмотрен.

Напомним, «Хапоэль» проиграл четыре последние встречи в Евролиге и располагается на пятом месте в турнирной таблице.