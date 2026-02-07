Скидки
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
15:30 Мск
НБА — 2025/2026: результаты на 6 февраля, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 6 февраля
Комментарии

В ночь с 6 на 7 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошло шесть матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 6 февраля:

«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 118:80;
«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 98:96;
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 105:99;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:119;
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:114;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 135:115.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
