Елевич: радует, что в Единой лиге есть несколько задир, способных навязать лидерам бой

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о росте конкуренции в Единой лиге ВТБ.

«В нынешнем сезоне мы видим в чемпионате команд пять, которые реально могут навязать самую серьёзную борьбу клубам из топ‑4 — ЦСКА, «Зениту», УНИКСу и «Локомотиву».

«Уралмаш», например, недавно в упорнейшей борьбе уступил ЦСКА. А в матче с УНИКСом он долго вёл с серьёзным преимуществом, хоть и проиграл в итоге.

МБА тоже может навязать хорошую борьбу. А «Бетсити Парма» вообще по праву входит в пятёрку сильнейших участников чемпионата. И меня радует, что у нас теперь есть несколько команд‑задир, способных навязать лидерам серьёзный бой», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».