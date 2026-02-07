Скидки
Мело Тримбл — герой 16-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 16-й недели главным героем стал разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл.

По ходу сезона-2025/2026 Тримбл в среднем набирает 19,0 очка, 3,1 подбора, 4,3 передачи и 2,0 перехвата за игру. В январе Мело стал MVP Единой лиги, а в наш еженедельный рейтинг разыгрывающий ЦСКА попадал чаще всех остальных участников чемпионата — семь раз.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. В понедельник, 9 февраля, выйдет новый рейтинг героев 17-й недели Единой лиги по итогам прошедших семи дней в чемпионате.

ЦСКА отрывается, УНИКС на своём месте, «Локо» подвинул «Зенит». Таблица топов Единой лиги
