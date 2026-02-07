Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мозгов вышел на лёд и забил первый гол под руководством вратаря «Спартака» Георгиева

Мозгов вышел на лёд и забил первый гол под руководством вратаря «Спартака» Георгиева
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов впервые встал на коньки и принял участие в хоккейной тренировке. Об этом рассказала пресс-служба ХК «Спартак» в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба ХК «Спартак»

Мероприятие прошло на ледовой арене «Мегаспорт». Наставником для 39-летнего Мозгова стал вратарь московского «Спартака» Александр Георгиев, который помог баскетболисту освоить базовые навыки катания и обращения с клюшкой. По итогам занятия Мозгов, чей рост составляет 216 сантиметров, уверенно держался на льду и даже забросил свою первую шайбу.

Фото: Пресс-служба ХК «Спартак»

Фото: Пресс-служба ХК «Спартак»

Напомним, за время карьеры Мозгов выступал за такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс» (где стал чемпионом НБА вместе с Леброном), «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». Также центровой представлял национальную команду России, в составе которой становился бронзовым призёром Евробаскета-2011 и Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне (Великобритания).

Сейчас читают:
Тимофей Мозгов оценил потенциал Егора Дёмина в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android