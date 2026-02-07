Мозгов вышел на лёд и забил первый гол под руководством вратаря «Спартака» Георгиева

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов впервые встал на коньки и принял участие в хоккейной тренировке. Об этом рассказала пресс-служба ХК «Спартак» в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба ХК «Спартак»

Мероприятие прошло на ледовой арене «Мегаспорт». Наставником для 39-летнего Мозгова стал вратарь московского «Спартака» Александр Георгиев, который помог баскетболисту освоить базовые навыки катания и обращения с клюшкой. По итогам занятия Мозгов, чей рост составляет 216 сантиметров, уверенно держался на льду и даже забросил свою первую шайбу.

Фото: Пресс-служба ХК «Спартак»

Фото: Пресс-служба ХК «Спартак»

Напомним, за время карьеры Мозгов выступал за такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс» (где стал чемпионом НБА вместе с Леброном), «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». Также центровой представлял национальную команду России, в составе которой становился бронзовым призёром Евробаскета-2011 и Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне (Великобритания).