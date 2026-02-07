«Лейкерс» интересуются экс-игроками «Бруклина»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» оценивает кандидатов из списка отчисленных игроков. Об этом сообщает издание The Athletic.

Как информирует источник, речь идёт о двух экс-игроках «Бруклин Нетс» — форварде Хейвуде Хайсмите и защитнике Кэме Томасе.

Оба игрока были отчислены «Нетс». Хайсмит не сыграл ни одного матча в текущем сезоне, а Томас принял участие в 24 встречах, набирая в среднем 15,6 очка.

Напомним, прямо перед дедлайном в «Лейкерс» обменяли одного игрока с истекающим контрактом, Гэйба Винсента, на другого — Люка Кеннарда.

Хайсмит пропустил начало сезона из-за операции на колене, а Томас не смог принять участия в части матчей из-за травмы сухожилия.