Леонард объяснил, зачем «Клипперс» омолаживают состав перед новым сезоном

Леонард объяснил, зачем «Клипперс» омолаживают состав перед новым сезоном
Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал обмены ветеранов на молодых игроков, назвав решение руководства логичным шагом в рамках долгосрочной стратегии клуба.

«Очевидно, руководство хочет омолодить состав. В прошлом сезоне мы были самой возрастной командой лиги, поэтому понятно, что сейчас упор делается на приобретение перспективных игроков и создание прочной базы на будущее. Грядущий драфт обещает быть сильным, так что им приходится делать шаги, которые соответствуют интересам клуба. Как я уже говорил, спорт — это в первую очередь бизнес. Мы хорошо выступали последние шесть недель, но ситуация изменилась очень сильно, и это естественный ход вещей», — заявил Леонард в интервью для YouTube-канала Hoops Chef.

Напомним, в «Индиану Пэйсерс» ушёл 28-летний центровой Ивица Зубац. Взамен «Клипперс» получили молодого защитника Беннедикта Матурина и центрового Айзею Джексона. В «Кливленд Кавальерс» был обменян 36-летний разыгрывающий Джеймс Харден. В команду из Лос-Анджелеса перешёл 26-летний защитник Дариус Гарлэнд.

