Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол

Андрей Зубков набрал 1000-е очко в составе МБА-МАИ

Андрей Зубков набрал 1000-е очко в составе МБА-МАИ
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречаются местный «Зенит» и столичная МБА-МАИ.

На момент написания новости во встрече идёт первая четверть. Счёт в матче — 11:3 в пользу «Зенита».

Все три очка в составе МБА-МАИ набрал тяжёлый форвард Андрей Зубков. Таким образом, на счету Андрея сейчас 1000 очков в составе команды.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 23 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (22 победы и три поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (18 побед и девять поражений).

