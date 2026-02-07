Слухи о будущем Янниса Адетокунбо привели к ставкам на $ 23 млн на платформе Kalshi

Слухи о возможном уходе форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо вызвали повышенный интерес на платформе прогнозов Kalshi, где пользователи сделали ставки на общую сумму около $ 23 млн.

Ранее в социальных сетях активно обсуждалась вероятность обмена Адетокунбо перед дедлайном НБА. На фоне этих разговоров на Kalshi принимались ставки на то, останется ли греческий баскетболист в «Милуоки» и в какой команде он может продолжить карьеру.

В итоге 31-летний Яннис Адетокунбо остался в клубе. Позднее стало известно, что баскетболист приобрёл долю в компании Kalshi, которая представляет собой платформу прогнозов, на которой пользователи делают ставки на исход различных событий.