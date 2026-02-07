Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Слухи о будущем Янниса Адетокунбо привели к ставкам на $ 23 млн на платформе Kalshi

Слухи о будущем Янниса Адетокунбо привели к ставкам на $ 23 млн на платформе Kalshi
Комментарии

Слухи о возможном уходе форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо вызвали повышенный интерес на платформе прогнозов Kalshi, где пользователи сделали ставки на общую сумму около $ 23 млн.

Ранее в социальных сетях активно обсуждалась вероятность обмена Адетокунбо перед дедлайном НБА. На фоне этих разговоров на Kalshi принимались ставки на то, останется ли греческий баскетболист в «Милуоки» и в какой команде он может продолжить карьеру.

В итоге 31-летний Яннис Адетокунбо остался в клубе. Позднее стало известно, что баскетболист приобрёл долю в компании Kalshi, которая представляет собой платформу прогнозов, на которой пользователи делают ставки на исход различных событий.

Сейчас читают:
Чарания раскрыл условие, при котором «Милуоки» был готов обменять Адетокунбо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android