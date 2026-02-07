Форвард ЦСКА примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги

Лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Руженцев составит конкуренцию Тренту Фрейзеру («Зенит»), Павлу Савкову (МБА-МАИ), Гарретту Нэвелсу («Уралмаш») и Дмитрию Сонько («Енисей»).

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

В нынешнем сезоне Единой лиги Руженцев к настоящему моменту принял участие в 25 встречах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, реализуя 49,3% бросков из-за дуги, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 1,1 передачи.