Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — МБА-МАИ, результат матча 7 февраля 2026, счет 84:74, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» обыграл МБА-МАИ в Единой лиге, одержав четвёртую победу подряд
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и столичная МБА-МАИ. Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 84:74 (21:7, 25:24, 15:20, 23:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 74
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Шаманич - 21, Фрейзер - 18, Жбанов - 11, Мун - 10, Рэндольф - 10, Мартюк - 8, Воронцевич - 6, Щербенев, Карасёв, Узинский, Емченко
МБА-МАИ: Зубков - 21, Савков - 17, Воронов - 13, Гудумак - 5, Зайцев - 5, Исмаилов - 4, Балашов - 4, Платунов - 3, Барашков - 2, Комолов, Личутин, Певнев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Шаманич, набравший 21 очко и совершивший девять подборов. 18 очков и шесть передач на свой счёт записал Трент Фрейзер.

В составе МБА-МАИ отличился Андрей Зубков, записавший на свой счёт 21 очко и восемь подборов. 17 очков, четыре подбора и четыре передачи оформил Павел Савков.

«Зенит» одержал четвёртую победу в Единой лиге подряд. МБА-МАИ потерпела третье поражение в последних пяти встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
ЦСКА отрывается, УНИКС на своём месте, «Локо» подвинул «Зенит». Таблица топов Единой лиги
ЦСКА отрывается, УНИКС на своём месте, «Локо» подвинул «Зенит». Таблица топов Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android