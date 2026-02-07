Скидки
Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
Швед — о предстоящей игре с «Локо»: уже знаем, что делать и как против них играть

Комментарии

Защитник казанского УНИКСа Алексей Швед перед выездным матчем Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» рассказал о готовности команды к третьей встрече в сезоне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Алексей, с каким настроением команда отправляется в Краснодар?
— У нас отличное настроение. У соперника поменялся главный тренер, и сейчас они показывают немного другой баскетбол. Последний матч «Локомотив» провёл хорошо, выиграл несколько встреч подряд, а дома, при поддержке своих болельщиков, команда всегда выступает круто. Но мы едем побеждать. Думаю, так и случится. Уверен в нашей игре.

— В текущем чемпионате УНИКСу уже два раза удалось обыграть «Локо». Какой баскетбол нужно продемонстрировать на этот раз, чтобы вновь взять верх над такой сильной командой?
— Будет точно контактный баскетбол. Нам нужно выиграть подбор, действовать умно и находить открытые броски. Обычно все матчи с «Локо» идут ровно до самого конца. Да, мы уже выиграли у них два раза, сейчас едем за третьей победой. Будем стараться. Уже знаем, что делать и как против них играть. Ничего нового нет.

— Кто в составе краснодарцев представляет особую угрозу? На кого делаете акцент при подготовке?
— Разыгрывающий Патрик Миллер и защитник Джеремайя Мартин. Миллер больше всего времени находится с мячом, часто проходит к кольцу. Кто-то лучше проходит, кто-то бросает — поэтому настраиваемся на них, разбираем тактику, которой будем придерживаться, — приводит слова Шведа пресс-служба команды.

