Уралмаш — Енисей. Прямая трансляция
15:30 Мск
«Я играл со сломанным пальцем». Пиппен-младший сделал неожиданное признание

Комментарии

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший признался, что повредил палец на ноге во время подготовки к драфту перед своим дебютным сезоном в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Нет, я никогда не был здоров. Играл со сломанным пальцем на ноге. В итоге мне полностью удалили кость из этого пальца, так что сейчас я чувствую себя гораздо лучше», — приводит слова Пиппена Memphis Commercial Appeal.

Скотти Пиппен-младший — сын легендарного форварда Скотти Пиппена, который стал шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». Пиппен также является членом Зала славы баскетбола.

Напомним, свою карьеру в НБА Пиппен начал в «Лейкерс», однако был отчислен из команды в октябре 2023 года.

