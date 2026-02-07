«Я играл со сломанным пальцем». Пиппен-младший сделал неожиданное признание

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший признался, что повредил палец на ноге во время подготовки к драфту перед своим дебютным сезоном в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Нет, я никогда не был здоров. Играл со сломанным пальцем на ноге. В итоге мне полностью удалили кость из этого пальца, так что сейчас я чувствую себя гораздо лучше», — приводит слова Пиппена Memphis Commercial Appeal.

Скотти Пиппен-младший — сын легендарного форварда Скотти Пиппена, который стал шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». Пиппен также является членом Зала славы баскетбола.

Напомним, свою карьеру в НБА Пиппен начал в «Лейкерс», однако был отчислен из команды в октябре 2023 года.